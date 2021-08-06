Пекин, , 02:42 — REGNUM Национальная иммиграционная администрация Китая заявила, что она будет предлагать своевременные или ускоренные паспортные услуги гражданам Китая, въезжающим или выезжающим из страны для участия в глобальных мероприятиях по борьбе с COVID-19 или возобновлению бизнеса, сообщает агентство Синьхуа.

На паспортном контроле Цитата из к/ф «Брат 2» реж Алексей Балабанов. 2000. США, Россия

Лицам, которые не могут отложить свои зарубежные поездки для получения образования, трудоустройства или деловых целей, будут выданы паспорта или документы на въезд и выезд, если их важность или неотложность их поездок будут подтверждены по мере необходимости, сказал сотрудник администрации Лю Хайтао.

Тем не менее он подчеркнул, что администрация продолжит политику ограничения несрочных и ненужных трансграничных поездок.