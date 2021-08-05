Пекин, 6 августа, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Национальная иммиграционная администрация Китая заявила, что она будет предлагать своевременные или ускоренные паспортные услуги гражданам Китая, въезжающим или выезжающим из страны для участия в глобальных мероприятиях по борьбе с COVID-19 или возобновлению бизнеса, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Брат 2» реж Алексей Балабанов. 2000. США, Россия На паспортном контроле

Лицам, которые не могут отложить свои зарубежные поездки для получения образования, трудоустройства или деловых целей, будут выданы паспорта или документы на въезд и выезд, если их важность или неотложность их поездок будут подтверждены по мере необходимости, сказал сотрудник администрации Лю Хайтао.

Тем не менее он подчеркнул, что администрация продолжит политику ограничения несрочных и ненужных трансграничных поездок.