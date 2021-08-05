Чанша, Китай, 6 августа, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Китай импортировал первую партию сушеного перца чили из Африки, 200 кг этой продукции было отправлено из Руанды в центральный китайский город Чанша, сообщает агентство Синьхуа.

blickpixel Красный острый перец

Таможенные органы Чанша, столицы провинции Хунань, выдали инспекционный и карантинный сертификат на партию импортных товаров.

«Импортированные 200 кг сушеного чили будут проданы дилерам, а затем переданы покупателям и предприятиям в сфере пищевой промышленности в качестве образцов», — сказал председатель компании-импортера GK International в Хунани Юй Цзянь.

Согласно контракту, поставщик в Руанде будет экспортировать 50 000 тонн сушеного перца чили в провинцию Хунань в течение пяти лет, и торговля может быть осуществляться в китайской валюте, юанях, сказал Юй.

Китай имеет самое большое в мире количество потребителей сушеного перца чили, в связи с чем за первую половину 2021 года было экспортировано 119 900 тонн сушеного перца чили. По официальным данным, экспорт вырос на 45,55% в годовом исчислении. Хунань является крупнейшим потребителем и переработчиком перца чили по всей стране.

Перечная плантация в Хунани не может удовлетворить местный спрос со стороны перерабатывающей промышленности по переработке сушеного перца чили, заявил Ли Вэньсян, сотрудник департамента сельского хозяйства и сельских дел провинции Хунань.

До импорта из Руанды только семи странам было разрешено экспортировать сушеный перец чили в Китай. В прошлом месяце Главное таможенное управление дало зеленый свет импорту сушеного перца чили из Руанды. Она стала первой африканской страной, получившей доступ на китайский рынок сушеного перца чили.

Это даст Руанде возможность закрепиться на прибыльном рынке и даст фермерам устойчивый и надежный рынок для их чили, сказал поставщик из Руанды Дьедонне Твахирва.