Красноярск, 6 августа, 2021, 02:18 — ИА Регнум. В пятницу, 6 август, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +23…+25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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В 06:00 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 6 на 7 августа ожидается до +15…+17 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В субботу, 7 августа, в Красноярске до +22…+25 °C днём и +13…+16 °C ночью, облачно с прояснениями, временами дождь.

В воскресенье, 8 августа, в Красноярске ожидается до +24…+26 °C днём. Ночью — до +13…+15 °C. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

В Эвенкийском муниципальном районе высокая пожарная опасность IV класса.

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