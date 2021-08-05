Нью-Йорк, США, 6 августа, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Компания Apple планирует внедрить в iPhone функцию анализа фотографий, которая позволит выявлять жестокое обращение родителей с детьми и уведомлять о нём полицию, сообщил 5 августа телеканал ABC News.

Pixabay.com Слежка

На первом этапе функцию запустят в Соединённых Штатах. Следить за родителями будет встроенное приложение для обмена сообщениями. Оно в конфиденциальном режиме (без доступа конкретных лиц) просканирует фотографии в галерее и выявит, имеются ли на них сцены «сексуального насилия над детьми».

Официально о новой инициативе в Apple пока не сообщали.

Из приведённых комментариев следует, что большинство экспертов скептически отнеслись к возможному нововведению. Они полагают, что инструмент могут задействовать американские спецслужбы для слежки за гражданами. Идея нашла одобрение только среди сторонников радикального подхода к «защите прав детей от насилия в семье».

Читайте также: Сноуден представил приложение, превращающее смартфон в систему слежения