Петропавловск-Камчатский, 6 августа, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Вблизи юго-восточного побережья Камчатки 6 июля произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

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Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 01:41 по местному времени (16:41 мск 5 августа) в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 24 километра.

По данным ГУ МЧС России по региону, разрушений и пострадавших в результате подземных толчков нет. Жители населённых пунктов их также не ощутили.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 на территории Индонезии.