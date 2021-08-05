Москва, 6 августа, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Российские экспортёры выплатят к 2030 году до $6,4 млрд (до 468 млрд рублей) в виде так называемого «углеродного налога» Евросоюза, подсчитали в консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Металлургия

Экономисты предполагают, что основную нагрузку по трансграничному углеродному регулированию будут нести металлурги, производители электроэнергии, удобрений и цемента, которые в совокупности заплатят в 2026 году $1,8−3,4 млрд (до 250 млрд рублей). При этом больше половины всех платежей придётся на сталелитейную отрасль.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, которое нацелено на снижение выбросов в Евросоюзе. О них с 2026 года будут обязаны сообщать импортёры товаров. В Минэкономразвития России эти меры сравнили с введением дополнительной адвалорной пошлины в 16% от стоимости товаров (с денежной оценкой до 600 млрд рублей в год).