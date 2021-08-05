Нью-Йорк, США, 6 августа, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 августа ростом. Лидируют Dow Jones и Nasdaq, немного отстал S&P 500.

Wagner T. Casimiro Aranha Уолл-стрит

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 271,58 пункта (0,78%), до уровня 35 064,25 пункта. S&P 500 прибавил 26,44 пункта (0,60%), поднявшись до уровня 4429,10 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 114,58 пункта (0,78%), до уровня 14 895,12 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,96 (1,41%), до уровня $69,11 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 августа разнонаправленно. Больше других потерял Dow Jones.

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