Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:46 — REGNUM Представители Республики Сербской встретятся с новым верховным представителем международного сообщества в БиГ Кристианом Шмидтом только если об этом договорятся все политические партии автономии, и если Шмидт на этой встрече не будет выступать в качестве верховного представителя. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 5 августа.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Для того, чтобы мы встретились с человеком, которого зовут Шмидт, при этом не в качестве верховного представителя, нужно, чтобы сначала мы об этом договорились. Если соответствующая договоренность не будет достигнута, встречи не будет», — заявил Додик телеканалу РТРС.

Напомним, что после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем 4 августа в Белграде Додик заявил, что он и лидеры парламентских партий Республики Сербской встретятся на горе Яхорина с Шмидтом, хотя никто из них не считает немецкого политика верховным представителем в БиГ. Поэтому они встретятся со Шмидтом как с бывшим депутатом и министром сельского хозяйства Германии, пояснил Додик. На это заявление тут же отреагировал ряд политических партий Республики Сербской, подчеркивая, что Додик не может единолично принять такое решение.

Баня-Лука не признает Кристиана Шмидта верховным представителем в БиГ, потому что его кандидатура не было одобрена СБ ООН.