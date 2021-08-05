Вашингтон, 6 августа, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Американские спецслужбы изучают большой массив генетических данных из образцов коронавируса, исследованных ранее в лаборатории в китайском Ухане, где в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 5 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Wuhan.gov.cn Военные врачи в Ухане

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Они не раскрывают, как именно специалистам из США удалось получить доступ к каталогу данных, но предполагают, что лаборатория пользовалась «внешними облачными серверами», которые были взломаны.

Один из источников сообщил, что после получения каталога данных спецслужбы столкнулись с проблемой — они не могут перевести с китайского и интерпретировать данные генетического секвенирования.

«Очевидно, что есть учёные, которые прошли проверку на предмет безопасности… Но проверенные и говорящие на мандаринском (наиболее распространенном диалекте китайского — ред.)? Это очень ограниченный круг лиц. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии», — описал проблему один из источников.

Спецслужбы США рассчитывают, что работа с этим массивом данных прольёт свет на происхождение коронавируса.

Ранее в Уханьском институте вирусологии заявили, что никогда не синтезировали, не создавали и не допускали утечки COVID-19. Коронавирус в лаборатории Уханя начали изучать только после его появления.