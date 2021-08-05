Нарьян-Мар, 5 августа, 2021, 23:59 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе ухудшилась эпидобстановка — растет число заболевших ковидом и количество летальных исходов. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный.

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«Обстановка сложная. В день регистрируем по 10−15 больных с диагнозом COVID-19. Теряем пациентов, участились летальные случаи. К началу осени заболеваемость только увеличится. Жители будут возвращаться из отпусков и привезут с собой эту заразу», — написал губернатор.

Он также сообщил, что в ближайшее время в округе будет сформирован запас необходимых лекарств и будут подготовлены дополнительные мощности в местной больнице.

По данным оперштаба, на лечении с инфекцией находятся 297 жителей НАО.