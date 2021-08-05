Вашингтон, 5 августа, 2021, 23:58 — ИА Регнум. В сеть выложили видео с 19 минутами геймплея (игрового процесса) кооперативной игры Back 4 Blood. Ролик был опубликован 5 августа на YouTube-канале портала IGN.

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

Сейчас проект находится на стадии закрытого бета-тестирования, старт открытых тестов запланирован на 12 августа 2021 года. Ролик записал журналист IGN, который сыграл в Back 4 Blood вместе с сотрудниками студии Turtle Rock.

Напомним, Back 4 Blood позиционируется как «духовный преемник» игр серии Left 4 Dead компании Valve. Игра будет представлять собой кооперативный шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) с повествовательной кампанией для четырёх игроков, действие которого происходит во время зомби-апокалипсиса. Ранее разработчики сообщили, что в Back 4 Blood также будет соревновательный PvP-режим (player versus player — игрок против игрока).