Сербия, 5 августа, 2021, 23:56 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Косово 5 августа сообщили о снижении числа очагов распространения огня в республике, однако ситуация по-прежнему остается сложной.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай Дом уничтожен огнем

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в населенном пункте Сухарека сильный ветер привел к повреждению проводов и возгоранию жилых домов — несколько зданий сгорели.

Глава Сухареки подчеркнул, что высокие температуры способствуют быстрому возникновению пожара в самых разных ситуациях. Сейчас пожары бушуют по всему Косово, а сильные ветры быстро раздувают и переносят огонь.