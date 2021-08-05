Москва, 5 августа, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина стала гостьей YouTube-шоу «Куб». Запись её разговора с психологом Линой Диановойдоступна с 5 августа на одноимённом канале.

Скриншот с YouTube Лена Катина. Бывшая солистка группы «Тату»

Катина рассказала психологу о предательстве близкой подруги: «Было несколько ситуаций, когда я ей доверяла что-то личное, а потом это сокровенное вдруг выливалось на публику с целью унизить и высмеять меня… Я поняла, что это не дружба, а общение по необходимости». Артистка сообщила, что не будет рассказывать всю историю, так как эта подруга — «небезызвестный человек». Зрители канала предположили, что Катина говорила о коллеге, бывшей солистке группы «Тату» Юлии Волковой.

«Про предательство на 17:28 — не про Юлю Волкову ли это?!» — спрашивает Ariadna I.

«Интересно, когда подруга предала Лену, она имела ввиду вторую татушку? Потому что они были связаны и были вынуждены общаться, а до этого были близки. Небезызвестный человек», — размышляет Екатерина Бонни.

«Какая Лена умная, красивая и интересная женщина! Приятно смотреть и слушать. Такой разительный контраст с Юлей Волковой», — написал пользователь Annywind.

Ранее Лена Катина и Юлия Волкова дали интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак. В нём бывшие солистки «Тату» рассказали о своём успехе, реакции родителей, а также личной жизни.