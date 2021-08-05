Лондон, , 23:49 — REGNUM Бывшие министры обороны Великобритании Джонни Мерсер и Тобиас Эллвуд выступили с заявлениями о необходимости возвращения британских вооружённых сил в Афганистан, передаёт 5 августа ИА «Красная весна».

«У нас есть самолёты по всему Ближнему Востоку. Мы должны сбрасывать бомбы и убивать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Мерсер, отметив, то «ни один призыв к воздушной поддержке со стороны афганских войск на земле не должен оставаться без ответа».

Мерсер, в настоящее время являющийся депутатом от партии тори, напомнил о жертвах, понесённых британскими военными в Афганистане, которые, по его словам, могут стать напрасными, если Великобритания продолжит следовать курсу США.

«В провинции Гильменд пролилось много британской крови. Неужели всё это было напрасно? Неужели мы настолько привязаны к американцам, что не можем ничего сделать сами или совместно с другими партнёрами по НАТО?» — отметил он.

Занимающий пост председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд также поддержал идею оказания активной военной поддержки афганским военным.

«Британия должна выступить и продемонстрировать международное лидерство, созвать конференцию государств-единомышленников и разработать план по оказанию эффективной военной поддержки», — заявил он.

По мнению политика, приказ о выводе британских войск из Афганистана должен быть отменён, и Великобритании «пора доказать, что она способна действовать без американцев».

Сообщается, что за период с 2001 года более 450 британских солдат были убиты в Афганистане, ещё более двух тысяч из них получили ранения. Подавляющее большинство из них погибли в южной афганской провинции Гильменд.