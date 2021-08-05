Архангельск, 5 августа, 2021, 23:47 — ИА Регнум. В Архангельской области план по вакцинации от коронавирусной инфекции выполнен почти на 50%: первую прививку сделали 257 513 человек, 191 543 жителя региона прошли полный вакцинальный комплекс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Дарья Драй ИА REGNUM В центре вакцинации

«Число желающих сделать прививку растет, люди получают всё больше информации об иммунизации, формируется понимание, что это на сегодня лучший вариант защиты здоровья, — сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Русинова. — В регионе востребована и такая форма работы, когда сотрудники поликлиник выезжают на предприятия и в организации по заявке и прививают сразу целые коллективы. Продолжают работать и мобильные пункты в торговых центрах».

По данным минздрава, вакцины в регионе пока достаточно — на этой неделе в поступило 54 500 доз, в том числе 19 500 доз вакцины «Спутник Лайт».

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число больных COVID-19 в Архангельской области увеличилось на 236.