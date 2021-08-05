Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители Канье Уэст, Dr. Dre и Snoop в своих социальных сетях поделились клипом новой совместной песни под названием «Glory» в рекламе фирменных наушников Dr. Dre от компании Beats.

Eva Rinaldi Snoop Dogg

Рекламный ролик также содержит отрывок еще одной новой песни Уэста «No Child Left Behind». Несмотря на то, что в видео в социальных сетях Beats отмечены только Уэст и Дре, в пресс-релизе сообщается, что на треке также есть и Снуп.

Тем временем Канье Уэст ведет прямой эфир в предверии премьеры нового студийного альбома «Donda». Стрим завершится 6 августа в полночь, к этому момент рэпер должен полностью завершить работу над своим релизом.