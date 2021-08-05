Приштина, Сербия, 6 августа, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Посольство США в Косово 5 августа призвало руководство сепаратистского Косово «с открытым умом» приступить к рассмотрению инициатив по региональной интеграции в рамках Западных Балкан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

В сообщении, которое представитель американского посольства направил «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) в ответ на их вопросы по поводу отказа Приштины присоединиться к сербско-македонско-албанской инициативе Open Balkan, говорится, что США считают экономическую и политическую интеграцию в регионе Западных Балкан ключом к обеспечению мира и процветания на этой территории.

«Мы поддерживаем Косово в поисках возможностей для уменьшения торговых барьеров, поднятия конкурентоспособности и создания устойчивой экономики, которая будет интегрирована в экономику региона на благо всей граждан Косово», — отмечается в сообщении.

Напомним, что присоединение Косово к зоне свободной торговли, которую создают Сербия, Северная Македония и Албания и которая получила название Open Balkan, было предусмотрено Вашингтонским соглашением, подписанным в сентябре 2020 года в Белом доме. Действующее правительство в Приштине призывает к пересмотру данного документа и не поддерживает эту региональную инициативу.