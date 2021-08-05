Афины , 5 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Новые очаги лесных пожаров появились к северу от Афин, создаётся огромный огненный фронт, местных жителей начали эвакуировать, сообщает 5 августа греческий телеканал ERT.

Лесной пожар

По данным телеканала, новый пожар возник на месте старого, потушенного за два дня.

Из-за лесных пожаров закрыта Национальная дорога — центральная автомагистраль Афины — Салоники.

На данный момент известно о пяти пострадавших, получивших ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции на фоне 40-градусной жары ежедневно возникают десятки лесных пожаров. Власти уже запретили посещения лесных массивов и рощ.