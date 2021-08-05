Нью-Йорк, США, 5 августа, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Кристина М. Хэм подписала контракт с продюсерской компанией Universal Content Productions (UCP), которая является подразделением Universal Studio Group. Об этом 5 августа сообщает портал Deadline.

Постер сериала «Мир Дикого Запада»

В рамках соглашения Хэм будет выступать в качестве руководителя и продюсера различных проектов NBCUniversal. Компания предложила ей подписать контракт после того, как сценарист и драматург вместе с UCP сняла сериал «Новый вишнёвый вкус» (Brand New Cherry Flavor) для Netflix.

Напомним, Кристина М. Хэм занимала должность ведущего продюсера фантастического сериала HBO «Мир Дикого Запада». Она также выступила в качестве сопродюсера шоу «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (Netflix) и сценариста сериалов «Они» (Amazon) и «Леденящие душу приключения Сабрины» (Netflix).