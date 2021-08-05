Скопье, , 23:41 — REGNUM Европейский союз 5 августа направил в Северную Македонию оборудование для борьбы с пожарами. Об этом сообщил еврокомиссар Евросоюза по гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Янез Ленарчич на своей странице в социальной сети Twitter.

Мусульманские жители Куманово. Македония TekstPetersen]

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Помощь также прибыла в Грецию. Донорами стали Швеция, Франция, Австрия, Болгария и программа ЕС Kopernikus.

Ранее Северная Македония получила помощь в борьбе с огнем от Болгарии, Словении и Сербии, которые направляли туда вертолеты, пожарных и пожарные машины. Жертвой огня стал житель Северной Македонии из Куманово.

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