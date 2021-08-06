Ханты-Мансийск, , 00:01 — REGNUM В Югре избиратели смогут онлайн наблюдать за ходом голосования в Государственную думу восьмого созыва. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев «Югра-ТВ».

Все на выборы!

В Югре запись видеонаблюдения на выборах будет вестись в течение всех трёх дней голосования. Храниться она будет в течение года. Отмечается, что видеонаблюдение охватит участки, где предстоит проголосовать 87% избирателям Югры.

Напомним, в Югре с 17 по 19 сентября 2021 года жителям предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ, Тюменской областной думы, а также думы ХМАО.

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