6 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 13:39 — REGNUM Бустерные прививки от COVID-19 становятся символом неравенства в вопросе пандемии. На фоне того, как большая часть мира не может приобрести достаточное количество вакцин, подвергая риску врачей и уязвимые группы населения, богатые страны готовятся дать полностью вакцинированным гражданам дополнительные прививки. О несправедливости ситуации 5 августа пишет The Washington Post. Такие страны, как США, столкнулись с оппозицией, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 4 августа призвала ввести мораторий на бустерные прививки от COVID-19 по крайней мере до сентября, указав на дефицит препаратов в бедных странах.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не можем и не должны допустить, чтобы страны, которые уже использовали большую часть глобального запаса вакцин, потратили еще больше, в то время как самые уязвимые люди в мире остаются без защиты», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

Вакцинация против коронавируса в США. (сс) Mark Olsen

Ранее ВОЗ настояла на том, чтобы к сентябрю 10% населения каждой страны прошли вакцинацию. В некоторых странах цель была легко выполнена — к 23 июля в Северной Америке и Европе одну дозу вакцины получили почти 50% граждан. Однако есть и сильно отстающие страны. The Washington Post указывает, что в настоящий момент в Африке вакцинированы лишь 2%. населения.

Это приводит экспертов к неутешительным выводам. Многие опасаются, что спрос на вакцины в богатых странах может еще больше нарушить баланс вакцинации в мире.

«Когда видишь, что США вакцинируют детей, остается только покачать головой, — сказал Лоуренс Гостин, профессор юридического факультета Джорджтаунского университета. — Это просто удручает».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Как человек, который в силу возраста и профессии был привит рано, и поэтому ему, скорее всего, предложат ревакцинацию, я предпочту, чтобы кто-то другой получил первую (а затем вторую) дозу. Невакцинированным это нужно больше, чем мне. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — пишет@RoqcVicky.

«Когда Pfizer выпустит бустерную прививку, я запишусь на прием как можно скорее. Моя жизнь и жизнь моих друзей в семье важны для меня», — комментирует @ikemauiman.

Больной COVID-19. Индия. Xinhuanet.com

«Высокомерные американцы, предпочитающих не делать прививки, потому что они не уверены, верить ли врачам или той ерунде, которую сказал их друг! А в это время люди по всему миру умирают и с радостью сделали бы прививку, чтобы помочь оставить этот ужас позади», — гневно пишет @SteppingBackOut. «Всё в этой стране держится на неравенстве, и вирус в том числе. Сделано в Америке», — подчеркивает @Timothy96272213.

«Если мы собираемся заставлять людей делать прививки, то нам следует подождать, пока они не станут лучше бороться с инфекцией, особенно с новыми штаммами. Каждый раз, когда вирус подхватывается и передается от вакцинированного человека, мы создаем более сильную мутацию», — объясняет @Shannon_10Ten.

«Умные люди отказываются от этих генных терапий и говорят: «Моя иммунная система работает отлично, спасибо вам большое!» — отмечает @Lerianis1.

«У меня ослаблен иммунитет, и у меня очень низкий уровень антител после полной вакцинации Pfizer. Если мои врачи порекомендует ревакцинацию, я ее сделаю», — рассказывает @PeterDZimmerma2.

«А мне кажется, что просьба ВОЗ вполне резонна!» — поддерживает @MackayAdelinde.

«США стоит убрать руки от внутренних дел Эфиопии. Всё это противоречит человечности. Мы, африканцы, знаем, что делать, нам не нужна нянька. США и Великобритания никогда не заботились о демократии или человечности, скорее, они заботились о жадных интересах», — считает @eskusha.

«Есть доказательства того, почему нам нужны бустеры так рано???» — интересуется @misrab.

«Просто мысль. Если богатые страны не обеспечат свою безопасность и экономику, откуда возьмутся деньги для обеспечения справедливого распространения вакцин? Вспомните инструкцию о том, что сначала нужно надеть спасательный жилет на себя?» — пишет @dcairns199.

«Рад, что кто-то говорит об этом. 32 млн бустерных доз в Великобритании! Это совершенно неоправданно. Я могу понять, что ревакцинация необходима тем, у кого действительно ослаблен иммунитет и кто не так сильно реагирует на первые две дозы. Но это будет гораздо, гораздо меньшее число», — считает @MockDelbourne.

«Попробуйте подсчитать, сколько жизней было бы спасено, ели бы люди из богатых стран пропустили бы отпуск и отправили деньги в страны с низким уровнем дохода», — предлагает@IanStockport.

«Абсурдно обсуждать третью дозу, не предоставив первую дозу всем, кто имеет на это право, в стране и во всём мире», — уверен @rafalpx.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Соединенных Штатов считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении временного моратория на бустерные прививки от COVID-19.