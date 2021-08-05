Словакия, 5 августа, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Четыре дома остались без крыши в селе Петковце (Прешовский край, Словакия) из-за ураганного ветра, передаёт 5 августа Словацкое радио.

66.mchs.gov.ru После урагана

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По словам старосты Петковце Павола Гибала, смерч налетел на село вечером, повалив деревья и повредив строения: семь домов пострадали, причём четыре остались без крыш.

Также ветром оборвало провода, однако жители не пострадали. Добавим, что Петковце находится неподалёку от города Вранов-над-Топлеу на востоке Словакии.