Вашингтон, 5 августа, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Актриса озвучки Дженна Коулман, возможно, проговорилась о проекте новой значимой игры для консоли Nintendo Switch. Об этом 5 августа сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Xenoblade Chronicles

Коулман и автор YouTube-канала Din's Meteorite затронули во время беседы тему видеоигр Xenoblade Chronicles. Актриса сказала, что думает, что сейчас в разработке находится ещё одна игра франшизы. После этого Коулман отметила, что, возможно, ей не разрешено об этом говорить.

Для справки: в англоязычной версии Xenoblade Chronicles Дженна Коулман озвучила персонажа по имени Мелия. Релиз первой игры серии, разработкой которой занималась студия Monolith Soft, состоялся 10 июня 2010 года на портативной консоли Wii. Позже Xenoblade Chronicles вышла на New Nintendo 3DS и Nintendo Switch.