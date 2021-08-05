Москва, 5 августа, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Участники команды TikTok-дома XO TEAM выпустят коллекцию своего мерчандайза. Об этом 5 августа сообщает издание Elle Girl.

(сс) Nick de Partee Одежда

По данным издания, линейка под названием ANGELS & DEMONS разработана совместно с брендом одежды «ТВОЕ». В коллекцию войдут спортивные костюмы, футболки, а также головные уборы.

Добавим, что одежда от XO TEAM станет доступна для покупки 6 августа. Как сообщили участники TikTok-дома, они готовили эту линейку мерчандайза более полугода.