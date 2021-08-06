Санкт-Петербург, 3 декабря, 2007, 01:27 — ИА Регнум. "Нас не могут удовлетворить результаты выборов, хотя мы и не надеялись на триумф, - сказал сегодня, 3 декабря, в беседе с журналистами представитель петербургского "Яблока" Михаил Амосов. - Какие бы ни были результаты, они не перевернут систему правительства в России". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Михаил Амосов считает, что "выборы не решают проблемы правительства России, так как оно не имело никакого отношения к этим выборам, а это говорит о низком демократическом развитии страны".

Михаил Амосов подчеркнул,что хочет видеть демократическую партию в России большой и сильной, но об объединении демпартий говорить пока рано.

"Демократические партии объединяются только перед камерами, - отметила правозащитник, член партии "Яблоко" Наталья Евдокимова . - Мы понимали ситуацию с мартовскими выборами в законодательное собрание в Санкт-Петербурге, но так и не смогли объединиться, мы палец об палец не ударили, чтобы прийти к общему знаменателю".

"Я не считаю Путина врагом, но он сильно заблуждается,, - подчеркнул Амосов. - Мы движемся к повторению советской системы, и то, что появились слова о врагах и фраза "пятая колонна", говорит именно об этом. Это - риторика времен гражданской войны в Испании".