Петербургское "Яблоко": Мы и не надеялись на триумф
Санкт-Петербург, 3 декабря, 2007, 01:27 — ИА Регнум. "Нас не могут удовлетворить результаты выборов, хотя мы и не надеялись на триумф, - сказал сегодня, 3 декабря, в беседе с журналистами представитель петербургского "Яблока" Михаил Амосов. - Какие бы ни были результаты, они не перевернут систему правительства в России". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Михаил Амосов считает, что "выборы не решают проблемы правительства России, так как оно не имело никакого отношения к этим выборам, а это говорит о низком демократическом развитии страны".
Михаил Амосов подчеркнул,что хочет видеть демократическую партию в России большой и сильной, но об объединении демпартий говорить пока рано.
"Демократические партии объединяются только перед камерами, - отметила правозащитник, член партии "Яблоко"
"Я не считаю Путина врагом, но он сильно заблуждается,, - подчеркнул Амосов. - Мы движемся к повторению советской системы, и то, что появились слова о врагах и фраза "пятая колонна", говорит именно об этом. Это - риторика времен гражданской войны в Испании".
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 00:00 в Санкт-Петербурге обработано 25,12% протоколов избирательных комиссий. В соответствии с обработанными протоколами, лидирует "