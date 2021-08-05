Новочеркасск, Ростовская область, 5 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ужесточением ковид-ограничений закрыли прививочный пункт. Вакцинация теперь недоступна для посетителей многофункционального центра на улице Дворцовой в Новочеркасске.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе. Пункты вакцинации в Москве

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В региональном пресс-центре уточнили, что в ближайшее время начнёт работу пункт вакцинации в торговом центре «Платовский». В выходные дни, например, работают мобильные пункты в Александровском саду и парке микрорайона Октябрьского на улице Мацоты.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто более 300 пунктов вакцинации — стационарных и мобильных. Донские власти готовы увеличить число прививочных кабинетов вдвое.