Вашингтон, 5 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. За последние три года от использования браузера Firefox отказались около 46 млн человек. Об этом 5 августа сообщает журнал PC Gamer.

Kārlis Dambrāns Firefox

На снижение численности аудитории пользователей некогда достаточно популярного браузера обратили внимание посетители форума Reddit. В официальных отчетах компании указано, что в конце 2018 года Firefox пользовались 244 млн человек, а по состоянию на второй квартал 2021 года их число уменьшилось до 198 млн.

Напомним, Firefox был запущен в 2002 году, к 2008 году этот браузер занимал около 30% рынка, на долю Internet Explorer приходилось 60%, а доля Google Chrome была невелика. Сегодня браузер Google захватил уже 65% рынка, при этом Firefox и Edge пользуются лишь около 3% пользователей ПК, мобильных устройств и консолей.