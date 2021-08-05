Приштина, 5 августа 2021, 23:33 — REGNUM В посольстве США в Косово 5 августа заявили о поддержке экономической интеграции региона Западные Балканы и призвали правительство Косово взглянуть «с открытым умом» на проекты региональной интеграции.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в посольстве призвали Косово выбрать, к каким экономическим инициативам присоединиться и понять, какие из них наиболее соответствуют его видениям.
Заявление посольства стало ответом на категорический отказ правительства Альбина Курти Косово рассматривать возможность присоединения к проекту Балканского мини-Шенгена, который теперь переименован в Open Balkan. К инициативе присоединились Албания, Сербия и Северная Македония.
Согласно Вашингтонским соглашениям, Косово обязано присоединиться к Балканскому мини-Шенгену, однако соглашение было подписано марионеточным правительством, ни одна политическая сила в Косово не поддерживает это его положение.
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