Приштина, , 23:33 — REGNUM В посольстве США в Косово 5 августа заявили о поддержке экономической интеграции региона Западные Балканы и призвали правительство Косово взглянуть «с открытым умом» на проекты региональной интеграции.

Реакция Александра Вучича на слова Дональда Трампа о том, что в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Сербия переносит посольство в Иерусалим Скриншот видео

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в посольстве призвали Косово выбрать, к каким экономическим инициативам присоединиться и понять, какие из них наиболее соответствуют его видениям.

Заявление посольства стало ответом на категорический отказ правительства Альбина Курти Косово рассматривать возможность присоединения к проекту Балканского мини-Шенгена, который теперь переименован в Open Balkan. К инициативе присоединились Албания, Сербия и Северная Македония.

Согласно Вашингтонским соглашениям, Косово обязано присоединиться к Балканскому мини-Шенгену, однако соглашение было подписано марионеточным правительством, ни одна политическая сила в Косово не поддерживает это его положение.

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