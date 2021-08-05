Саранск, 5 августа, 2021, 23:11 — ИА Регнум. На тушение пожара в Мордовском заповеднике имени Петра Смидовича вылетел самолет Бе-200. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Nstagram.com/mchs_mordovia Вертолёт МИ-8 МЧС России

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«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника направлен самолет военно-транспортной авиации (ВТА)», — цитируетТАСС сообщение Минобороны РФ.

Ведомственный ИЛ-76 оснащен выливным авиационным прибором (ВАП-2), самолет вылетел в аэродрома в Оренбурге. Экипаж воздушного судна прошел соответствующую подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. К ликвидации возгорания приступили сразу, но в связи с засухой огонь распространился быстро, отмечал врио главы республики Артем Здунов.

В прокуратуре региона сообщали, что в ходе выезда на место и анализа ситуации выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в деятельности заповедника и регионального управления МЧС. В частности, указанные структуры не приняли своевременные и эффективные меры по предотвращению распространения огня и тушению пожара.

На утро 5 августа площадь возгорания составляла 450 гектаров. К 17:00 мск, по данным МЧС Мордовии, площадь пожара увеличилась до 850 гектаров. На месте работают 417 человек и 114 единиц техники. Подключены аэромобильные группировки управления МЧС по Мордовии и Нижегородской области. Вертолет МЧС России МИ-8 произвел восемь сбросов воды.

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