Нью-Йорк, США, 5 августа, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Пандемия разрушает то, что было достигнуто в мире общими усилиями, сообщил 5 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Гебрейесус «Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 августа, Гебрейесус предложил до сентября ввести мораторий на ревакцинацию, чтобы пока передать вакцины от коронавируса тем странам, которые остро нуждаются в них. В администрации США сочли эту инициативу излишней.