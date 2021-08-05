Страсбург, Франция, 5 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Сербия должна прекратить героизировать военных преступников. Об этом 5 августа заявил депутат Европейского парламента и докладчик по Сербии Владимир Билчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Таким образом Билчик отреагировал на новость о том, что генерал Владимир Лазаревич, осужденный Гаагским трибуналом по бывшей Югославии, был провозглашен почетным гражданином одного из муниципалитетов сербского города Ниш.

Билчик призвал представителей властей, которые дорожат евроинтеграцией Сербии, «работать над примирением и осмыслением трагедий прошлого».

«Понятно, что межнациональное примирение и региональное сотрудничество являются ключевыми факторами для будущего членства Сербии в Евросоюзе», — заявил Билчик в интервью «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

Напомним, что Евросоюз в последнее время усиливает давление на Сербию, стремясь заставить Белград признать ту версию событий времен гражданской войны в бывшей Югославии в конце 1990-х, которую признает Запад.