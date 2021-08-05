Скопье, 5 августа, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска 5 августа назвала героями армии двух военнослужащих — албанца Башкима Юсуфи и македонца Крсте Станковского, которые отличились в борьбе с пожарами.

Степан Карпов. Дружба народов. 1924

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, бдительность сторожевых комендантов Юсуфи и Станковски позволили спасти от огня сторожевой пост в Богородице. Военные заметили пожар и немедленно вызвали военный вертолет для того, чтобы остановить пламя.

В настоящий момент по всей территории страны участились пожары, на борьбу с огнем мобилизована армия.