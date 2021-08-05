Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Райан Рейнольдс ответил на вопрос о том, может ли новый кинокомикс про Дэдпула выйти на экраны в 2022 году. Об этом 5 августа сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Дэдпул» реж Тим Миллер. 2016. США Дэдпул

«Процентный шанс? Я не знаю. Я не могу присвоить этому процент. Я бы сказал, может быть, 50 на 50?», — сказал Рейнольдс, добавив, что команда проекта сейчас действительно активно занимается его реализацией. Чуть позже он, вспомнив о том, какой сейчас месяц, решил изменить свой прогноз.

«Какой, черт возьми, сейчас месяц? Август? О, в следующем году? Наверное, это чертовски хорошо. Я бы сказал 70%», — заявил актёр.

Напомним, в январе 2021 года Райан Рейнольдс сказал, что если бы не было слияния компаний Dsiney и Fox, то третий «Дедпул» стал бы чем-то средним между фильмами «Дэдпул» и «Логан». Тогда актёр добавил, что картина была бы выполнена «в стиле «Расёмон» («Расёмон» — картина Акиры Куросавы 1950 года).