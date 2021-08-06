Скопье, 6 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. На фоне участившихся пожаров общественности Северной Македонии представили удивительный факт: за 10 лет македонское государство ни разу не проводило закупок пожарных машин. Подобные закупки находились в ведении местных властей.

Герб социалистической Югославии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 241 имеющейся пожарной машины 70 были получены в качестве донаций — из Германии, Японии, частных компаний, Словении. При этом лишь малая часть машин оказалась пригодна для работы в горных условиях.

Средний возраст пожарных машин в Северной Македонии — 29−30 лет, то есть работают пожарные на машинах югославского производства. Средняя стоимость пожарной машины — 100−200 тысяч евро, машины для тушения лесных пожаров стоят до 400 тысяч евро. Также в Северной Македонии годами не хватает самих пожарных — необходимо еще по меньшей мере 500 человек.