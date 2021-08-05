Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 23:01 — ИА Регнум. В головной офис «Ростовводоканала» 5 августа нагрянули силовики. Они провели выемку документации, которая важна для расследования уголовного дела.

Mup-vodokanal-sochi.ru МУП «Водоканал» города Сочи

По некоторой информации, обыски проведены в рамках уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей компании. В чём подозревают топ-менджера «Ростовводоканала», пока неизвестно.

Официальным подтверждением данной информации ИА REGNUM не располагает.