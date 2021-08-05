Сотрудники ФСБ обыскали офис «Ростовводоканала»
Ростов-на-Дону, 5 августа, 2021, 23:01 — ИА Регнум. В головной офис «Ростовводоканала» 5 августа нагрянули силовики. Они провели выемку документации, которая важна для расследования уголовного дела.
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По некоторой информации, обыски проведены в рамках уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей компании. В чём подозревают топ-менджера «Ростовводоканала», пока неизвестно.
Официальным подтверждением данной информации ИА REGNUM не располагает.