Киев, 5 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, назначенный на 30 августа, выведет отношения Киева и Вашингтона на новый уровень, заявил 5 августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе встречи с главой госдепа Энтони Блинкеном.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам Кулебы, США проявили решительность в апреле этого года, при обострении ситуации у границ Украины с Россией.

«С тех пор у нас очень активный диалог с администрацией Джо Байдена. Я прибыл сюда, как вы сказали, чтобы подготовить визит президента Украины в Вашингтон… Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, что поднимет наши отношения на новый уровень», — заявил Кулеба.

В чем должен выражаться «новый уровень» отношений США и Украины, Кулеба не уточнил.