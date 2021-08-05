Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 5 августа, 2021, 22:52 — ИА Регнум. В Ростовской области молодой водитель устроил аварию со смертельным исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 5 августа.

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ДТП случилось примерно в 16:10 мск на улице Нижнепрофильной в Каменске-Шахтинском. 19-летний водитель ВАЗ 2110, предположительно, не справился с управлением, съехал на обочину, в результате чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии смертельные травмы получил 16-летний пассажир. Водитель пострадал. Второй 15-летний пассажир остался невредим.

Назначена проверка.