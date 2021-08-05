Лион, Франция, 5 августа, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Студия Arkane объявила, что игра Deathloop полностью готова к релизу. Публикацию компания разместила 5 августа на twiter-странице проекта.

PlayStation 5 в чёрном корпусе

«Deathloop ушла на золото! Будьте готовы разорвать временную петлю 14 сентября!» — написали разработчики. В посте они разместили необычный концепт-арт на тему проекта.

https://twitter.com/deathloop/status/1423297769524056064

Напомним, в Deathloop геймерам предложат управлять киллером, который застрял во временной петле на загадочном острове. Перед героем будет поставлена задача за одну ночь ликвидировать всех ключевых персонажей, в ином случае ему придётся начать всё заново. Отметим, что после релиза, который состоится 14 сентября 2021 года, игра на протяжении года будет эксклюзивом консоли PlayStation 5.