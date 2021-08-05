Вашингтон, 5 августа, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В США корпорация Raytheon Missiles & Defense провела испытания многоразового беспилотника Coyote Block 3, предназначенного для уничтожения дронов противника, сообщает 5 августа издание Janes News.

Беспилотник и птица

Уточняется, что в ходе испытаний Coyote Block 3 перехватил и уничтожил рой из 10 дронов с разными маневренными, скоростными и габаритными характеристиками.

Демонстрация была проведена представителями Raytheon совместно с Объединенным управлением огневой поддержки армии США (IF / RCO) на полигоне Юма в штате Аризона.

Наведение перехватчика Coyote Block 3 осуществлялось с помощью радиолокационной станции Raytheon Ku-диапазона. В Raytheon заявили, что перехват был «некинетическим», то есть Coyote Block 3 сбивал дроны-мишени без столкновения с ними.