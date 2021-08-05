Книн, Хорватия, 5 августа, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Хорватия не допустит, чтобы кто-либо сомневался в оборонительном характере операции «Буря». Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 5 августа в городе Книн, где прошли памятные мероприятия по случаю очередной годовщины операции «Буря», в результате которой была уничтожена Республика Сербская Краина.

Андрей Пленкович

Комментируя данные, которые приводит официальный Белград, о том, что в ходе операции 200 тысяч сербов было изгнано из Хорватии, а 2000 убито, Пленкович заявил, что Сербия «должна отбросить бесплодную риторику прошлого и повернуться в сторону примирения», передает сербский телеканал РТС.

В этом году на памятных мероприятиях не присутствовали представители сербского меньшинства.

Напомним, что 4 августа 1995 года военные и полицейские силы Хорватии начали операцию против населения сербской автономии Республика Сербская Краина. Сербы считают это событие самой большой этнической чисткой в Европе со времен окончания Второй мировой войны, а в Хорватии его годовщину празднуют как день победы над «сербским сепаратизмом».