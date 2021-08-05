Саранск, 5 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов встретился с бронзовым призером Олимпиады в Токио Сергеем Емелиным и его тренером Николаем Слесаревым. Он поздравил спортсмена и его наставника с выдающимися достижениями.

Пресс-служба правительства Мордовии Врио главы Мордовии Артем Здунов и бронзовый призер Олимпиады в Токио Сергей Емелин (справа налево)

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Сергей Емелин был награжден медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» за выдающиеся спортивные достижения и прославление региона на международной спортивной арене.

Николаю Слесареву присвоено звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» за большой личный вклад в подготовку олимпийца.

ИА REGNUM напоминает, Емелин — борец классического стиля, чемпион мира 2018 года, двукратный чемпион Европы.

На Олимпиаде в Токио 2 августа текущего года в соревнованиях по греко-римской борьбе, в весовой категории до 60 кг, он одержал победу над Виктором Чабану (Молдавия), завоевав бронзовую медаль.