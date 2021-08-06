Вашингтон, , 08:39 — REGNUM США нуждаются в специалистах по китайскому языку, чтобы производить анализ генетических данных для выявления очагов коронавируса. Об этом 5 августа сообщает CNN со ссылкой на источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Штаты изучают огромный каталог информации, в том числе образцы вируса из китайской лаборатории в Ухане.

Издание отмечает, что на данный момент остается неясным, как США получили доступ к данной информации.

Напомним, что именно в Ухане в 2019 году впервые зафиксировали вспышку COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала отчёт о работе международной группы экспертов в Ухане. Они пришли к выводу, что лабораторная утечка COVID-19 «крайне маловероятна», а вирус, скорее всего, передали человеку летучие мыши через другое животное.

Тем не менее, США остались не удовлетворены таким исходом и потребовали нового расследования. Множество американских политиков продолжили настаивать на том, что утечка произошла именно из китайской лаборатории.