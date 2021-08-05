Приштина, Сербия, 5 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В министерство здравоохранения Косово призвали беременных и кормящих женщин прививаться от коронавируса.

Личный архив Алисы Журавской Нежность матери

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в минздраве подчеркнули, что мировые практики показывают отсутствие негативных эффектов вакцинации для плода и матери.

Женщин призвал вакцинироваться глава ассоциации гинекологов Косово Люляй Дукаджини. До сих пор в Косово не проводилась вакцинация беременных женщин.

В минздраве заявили, что вакцинация кормящей матери может привести к появлению антител у младенца.