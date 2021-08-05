Дамаск, , 22:25 — REGNUM В сирийской провинции Хама один мирный житель был убит в результате минометного обстрела боевиков, еще двое получили осколочные ранения, сообщил 5 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Война в Сирии Jordi Bernabeu Farrús

«В результате минометного обстрела боевиками населенного пункта Джурин провинции Хама один мирный житель погиб, еще двое получили ранения», — сообщил Кулить.

По данным российских военных, за последние сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 33 обстрела со стороны боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обстрелам подверглись территории сирийских провинций Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

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