Дамаск, 5 августа, 2021, 22:25 — ИА Регнум. В сирийской провинции Хама один мирный житель был убит в результате минометного обстрела боевиков, еще двое получили осколочные ранения, сообщил 5 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

«В результате минометного обстрела боевиками населенного пункта Джурин провинции Хама один мирный житель погиб, еще двое получили ранения», — сообщил Кулить.

По данным российских военных, за последние сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 33 обстрела со стороны боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обстрелам подверглись территории сирийских провинций Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.