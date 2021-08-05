Скопье, 5 августа, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В Северной Македонии в результате исследования 4713 образцов выявили 219 новых носителей коронавируса. Еще 30 человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 5 августа в министерстве здравоохранения республики.

TekstPetersen] Мусульманские жители Куманово. Македония

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 156 926 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5501. За сутки умерли четыре человека с этим диагнозом — причем смертность возросла за последние две недели. Кроме того, 150 470 пациентов в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 955 человек, и это число стремительно растет. В минздраве страны уже заявили о возможности повторного ввода ограничений.