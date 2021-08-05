Каракас, , 22:16 — REGNUM Национальная гвардия Венесуэлы (GNB) стала решающей силой, остановившей попытку переворота в республике в 2017 году. Об этом заявил 5 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро, передаёт ИА «Красная весна».

«В 2017 году, когда империализм попытался ввергнуть страну в спираль насилия с гуаримбами, именно GNB, как государственный орган, установила мир», — заявил галва республики.

Мадуро добавил, что сегодня национальная гвардия страны «олицетворяет совесть родины» и являет собой пример «самоотверженного защитника свободной, суверенной и независимой Венесуэлы».