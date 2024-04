Вашингтон, 5 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Xbox проведёт вторую трансляцию twitchgaming Showcase: ID@Xbox 10 августа 2021 года. Об этом компания сообщает 5 августа на своём сайте.

Xbox Series X

Пользователи видеостримингового сервиса Twitch могут посмотреть трансляцию на каналах Xbox и Twitchgaming. Отмечается, что в рамках стрима будет представлено множество игр от независимых разработчиков, геймеры также смогут узнать новости о проектах Artful Escape, Ollie Ollie World, Library of Ruina, RPG Time: The Legend of Wright и других.

Напомним, первую трансляцию twitchgaming Showcase: ID@Xbox компания провела в марте 2021 года. В её рамках были представлены более 80 различных проектов видеоигр.