Xbox назвала дату второй трансляции Twitchgaming Showcase
Вашингтон, 5 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Xbox проведёт вторую трансляцию twitchgaming Showcase: ID@Xbox 10 августа 2021 года. Об этом компания сообщает 5 августа на своём сайте.
Xbox Series X
Пользователи видеостримингового сервиса Twitch могут посмотреть трансляцию на каналах Xbox и Twitchgaming. Отмечается, что в рамках стрима будет представлено множество игр от независимых разработчиков, геймеры также смогут узнать новости о проектах Artful Escape, Ollie Ollie World, Library of Ruina, RPG Time: The Legend of Wright и других.
Напомним, первую трансляцию twitchgaming Showcase: ID@Xbox компания провела в марте 2021 года. В её рамках были представлены более 80 различных проектов видеоигр.